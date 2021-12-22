رئيس جامعة أسيوط يكلف نائبيه بالإشراف على كليتي التربية والخدمة الاجتماعية

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عدد من القرارات الجديدة والتي تضمنت تكليف الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإشراف على كلية التربية، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإشراف على كلية الخدمة الاجتماعية، وذلك لحين تعيين عميدين لهما.

تكليف عدد من الأساتذة بالإشراف على الكليات لحين تعيين عمداء

كما شملت القرارات كذلك قيام كلاً من الدكتورة مديحة درويش، الأستاذ بقسم سلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن بكلية الطب البيطري، بالإشراف على الكلية، والدكتور عبد السلام نوير، الأستاذ بقسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة، بالإشراف على الكلية، والدكتورة سماح عبد الله، الأستاذ بقسم إدارة التمريض بالإشراف على الكلية، وقيام الدكتور كمال سليمان، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، بعمل عميد الكلية، وذلك لحين تعيين عمداء لهذه الكليات.

جامعة أسيوط تستقبل رؤساء جامعات الوجه القبلي

وفي سياق آخر، استقبل رئيس جامعة أسيوط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بمقر المبنى الإداري للجامعة، وفد رؤساء جامعات الوجه القبلي، وضم 8 رؤساء لجامعات بني سويف، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك استعداداً لحضور مراسم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسيوط.