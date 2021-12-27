 سداد المصروفات وتلقي لقاح كورونا شرط دخول الامتحانات بجامعة أسيوط

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن استخراج الكارنيه الجامعي الجديد الساري للعام الدراسي 2021 /2022 شرطاً ملزماً لدخول الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وهو ما يستلزم من الطالب تحقيق أمرين، الأول سداد المصروفات الدراسية، والثاني تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في مستهل ترأس «الجمال» لاجتماع مجلس الجامعة في آخر جلسات العام الجاري، وذلك بحضور نواب مختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.

سداد المصروفات للطلاب غير القادرين

وأكد الدكتور طارق الجمال، أن إدارة الجامعة حريصة على مساندة ودعم أبنائها الطلاب ممن يواجهون صعوبات اجتماعية تعفيهم عن سداد المصروفات الدراسية وكذلك مصروفات الكتب، موجهاً دعوته للطلاب بسرعة التوجه إلى مكتب المساعدات الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بالكلية التابع لها واستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على تخفيض للرسوم أو إعفاء كامل منها.

وكشف عن أن العام الجامعي الماضي 2020 / 2021 شهد إنفاق الجامعة لنحو 8 ملايين جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، وذلك لصالح سداد مصروفات الكارنيه الجامعي وكذلك المقررات الدراسية .

نسبة تطعيم الطلاب

وشدد رئيس جامعة أسيوط على عمداء الكليات بضرورة متابعتهم لأعمال تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن نسبة تطعيم الطلاب وصلت حالياً لنحو 57 % من الطلاب بمختلف الفرق الدراسية.

وذكر أن 25% من طلاب الجامعة من الدارسين بنظام الانتساب الموجه، وهو ما يستلزم حصولهم على اللقاح قبل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدا منع الممتنعين عن تقديم ما يفيد حصولهم على اللقاح من دخول اللجان.