سباقات سباحة في روسيا والتشيك احتفالا بالكريسماس.. فيديو

تحتفل الدول الأوروبية بأعياد الميلاد كل عام من تحت الماء، حيث يتسابق العشرات من السباحين في نهر «فلتافا» بـ«براج» عاصمة التشيك، في مسابقة تقليدية تُنظم سنويا بعطلة عيد الميلاد الكريسماس باردة الأجواء.

وبدأ السباحون، السباق في أجواء باردة ووصلت درجات حرارة إلى ما دون الصفر، وجاءت تلك المسابقة بمثابة النسخة الخامسة والسبعين من الحدث الذي يحيي ذكرى رحيل السباح التشيكى «ألفريد نيكوديم»، الذي كان يدعو لأسلوب حياة بعيد عن التكلف، حيث لم تمنع درجات حرارة الماء والهواء التي تراوحت بين 3.5 و 1 درجة مئوية تحت الصفر، السباحين من معايشة تجربة فريدة من نوعها وممتعة.

إجراءات احترازية للاحتفال بأعياد الميلاد تحت الماء

وأُجريت اختبارات فيروس كورونا للسباحين قبل البدء فى المسابقة، كما أجبرتهم إدارة المسابقة على ارتداء أقنعة أثناء عدم السباحة، تزامنًا مع تطبيق الدولة إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالبلاد، كما شارك في المسابقة سباحين من «التشيك وسلوفاكيا وبولندا وألمانيا وبريطانيا والنمسا والولايات المتحدة وروسيا».

سباحة تحت الجليد احتفالا بأعياد الميلاد فى روسيا

وفى سياق متصل، احتفل عشاق السباحة الشتوية في مدينة «تومسك»، الروسية بأعياد الميلاد داخل المياه الجليدية، الواقعة على نهر «توم»، بغرب سيبيريا، حيث سبحوا فى حفرة وسط الجليد شارك في إنشائها حوالي 50 شخصا في بحيرة «بويارسكوي»، ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، فإن أكبر مشارك في هذا الحدث الاحتفالي بلغ من العمر 79 عاما، فيما بلغ أصغرهم 5 أعوام.

شجرة عيد الميلاد تحت الماء

وخلال الأسبوع الماضي، ثبّت فريق من الغطاسين بالمملكة المتحدة، شجرة عيد الميلاد تحت الماء على عمق 6 أمتار، وذلك بهدف جذب انتباه الغطاسين الآخرين، وبحسب موقع «بي بي سي»، ثُبتت الشجرة في منطقة «ليسترشاير»، في بريطانيا حيث زينها الغطاسون بأضواء تعمل بالبطارية ومقاومة للماء، مع مكبرات الصوت، وذلك من أجل إعطاء الفرصة للغطاسين الزوار للاستماع إلى أغاني عيد الميلاد أثناء الغوص.