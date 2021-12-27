مستشفى استرالي يصدر 400 نتيجة تحليل خاطئة لاختبارات كورونا

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أنّ أحد المستشفيات في استراليا أصدر ما يقرب من 400 نتيجة خاطئة لاختبارات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأبلغ مستشفى «سانت فينسينت»، بمدينة سيدني، نحو 400 شخص أجروا الفحوصات، يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، بأن نتائجهم سلبية، في حين أنّها كانت في الواقع إيجابية، وأكد المستشفى تواصله مع جميع المصابين بمجرد اكتشاف المشكلة، كما أعلنت الإدارة فى بيان، أن قسم علم الأمراض «سيد باث»، أصدر نتائج غير صحيحة، بسبب ما يعتقد أنه خطأ بشري، مشيرة إلى أنها أمرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الأمر.

الضغط الكبير فى أعداد الفحوصات لفيروس كورونا

ومن جانبه، قال المدير الطبي للوحدة الطبية بالمستشفى، أنتوني دودز، أن قسم علم الأمراض «سيد باث»، كان يعمل على عدد كبير جدا من الاختبارات يومي 22 و23 ديسمبر، ويُعتقد أن الخلط ناتج عن زيادة الضغوط لمعالجة حجم كبير من الاختبارات، مضيفا أن فريق الاستجابة للطوارئ، يجري تحقيقا في الأمر.

وأكد «دودز»، أن هذا الخطأ قد يتسبب فى خطر كبير للآلاف المخالطين للمصابين بالفيروس الذين كانت نتائجهم خاطئة، خلال ليلة عيد الميلاد .

استمرار ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في استراليا

وأعلنت استراليا، الخميس الماضي، عن ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا، ما دفع ولاية «نيو ساوث ويلز»، الأكثر تضررا بالفيروس، إلى إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

كما سجلت استراليا، اليوم، أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى منذ بداية الوباء، ووفقا لوكالة أنباء «بلومبرج»، سجلت ولاية «نيو ساوث ويلز» 6 آلاف و324 حالة، منها 55 مصابا في العناية المركزة من إجمالي 520 شخصا تطلبت حالتهم العلاج في المستشفيات.