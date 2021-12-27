عودة صلوات نهضة شهداء كنيسة القديسين بالإسكندرية.. الحضور بالحجز

أعلنت كنيسة القديسين بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، عودة صلوات نهضة شهداء الكنيسة 2021، وذلك بعدما اقتصرت العام الماضي على البث «أون لاين» بسبب تفشي فيروس كورونا، لتعود هذا العام بنظام الحجز المسبق وفقاً لقرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمنع نقل العدوى، وهو القرار ذاته الذي يتم تطبيقه على صلوات ليلة رأس السنة، وعيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس.

موعد وطريقة حجز نهضة شهداء القديسين

وأوضحت الكنيسة، في بيان لها اليوم الاثنين، فتح الحجز اليوم الاثنين 27 ديسبمر 2021 في الساعة 9 مساءً، على أن يتم الحجز عن طريق الرابط التالي: register.elkedeseen.com، أو عن طريق الاتصال الهاتفي على الرقم (01555802002).

تفاصيل نهضة شهداء كنيسة القديسين 2021

وتقام نهضة شهداء كنيسة القديسين 2021 في الثلاثة أيام الأخيرة من العام، وذلك بالتزامن مع الذكرى الحادية عشر لهم، حيث يقام اليوم الأول 29 ديسمبر بصلوات النهضة، إضافة إلى إجتماع صلاة، ثم اليوم الثاني 30 ديسمبر بصلوات النهضة إضافة إلى سهرة كيهك، على أن يسمح بحضور مرة واحدة فقط من اليومين.

فيما تقام صلوات ليلة رأس السنة الميلادية بالتزامن مع عيد استشهادهم، بحضور الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية.

حجز الأعياد في كنيسة القديسين

وأكدت الكنيسة أنه تم ترتيب حجز مناسبات أعياد الكنيسة القبطية وهي ليلة رأس السنة، وعيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس، على أن يسمح بحضور مناسبة واحدة فقط من الثلاثة مناسبات. وسيتم تقسيم الحضور على الكنيسة بالدور العلوي والدور الأرضي.

شهداء كنيسة القديسين في الإسكندرية

جدير بالذكر أن نهضة شهداء تفجير كنيسة القديسين هو حدث ديني تنفرد به كنيسة القديسين شرق الإسكندرية، حول شهداء كنيستها الذين رحلوا عن عالمنا مطلع رأس سنة 2011، حيث شهد العام الماضي الغياب الأول للصلوات على أرواحهم وحضور أسرهم وشعب الكنيسة لتلك النهضة أي الاحتفال الذي يتم إحياء ذكراهم من خلاله، لتعود الأمور مرة أخرى إلى طبيعتها ولكن بنظام الحجز المسبق.