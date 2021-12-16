«قومي المرأة»: نُوعّي الأطفال بحماية أنفسهم من العنف والتحرش

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الثاني من دوائر الحكي، ضمن مبادرة «دوي» لتمكين الفتيات بالتعاون مع «اليونيسيف»، وذلك في 5 دوائر حكي يشارك فيها 50 طالبًا وطالبة من مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم بمحافظة القاهرة، في إطار حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت إيزيس محمود، مدير عام التخطيط للبرامج التدريبية وحملات التوعية، أهمية استهداف الأطفال في هذا العمر، لترسيخ الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم من التحرش والعنف بشكل عام.

دور ومهام المجلس القومي للمرأة

وقالت إنه يتم تعريفهم بدور ومهام المجلس القومي للمرأة، فضلًا عن طرح حكايات دوي بشكل مبسط، في حين تحدث الأطفال عن أحلامهم وطموحاتهم وأفكارهم في علاج المشاكل التي يواجهونها من عنف، غير تعليم الفتيات بطرق فتح قنوات للحوار مع الأهل.

دواير الحكي

يذكر أن «دواير الحكي» تضمنت عدة موضوعات منها سلامة البدن، وحماية النفس من المعاكسات والتحرش والتنمر، وقد شهدت تفاعلًا قويًا من الأطفال واستجابة مميزة للرسائل التي تم عرضها من خلال الفنون المختلفة، مثل الرسم على الوجه والورق خلال الفقرة الترفيهية للأراجوز.