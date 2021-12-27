مستقبل السياحة المصرية والتحديات الراهنة.. ندوه يعقدها الأعمال الكندي

أعلن مجلس الأعمال الكندي المصري، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، عقده ندوة تجمع بين الحضور الجزئي، وتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تحت عنوان: «مستقبل السياحة المصرية وسط التحديات الراهنة»، يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022.

وتبنت وزارة السياحة المصرية خلال الفترة الماضية، استراتيجيات وخطط طموحة لمواجهة كل التحديات التي عانى منها القطاع لسنوات طويلة، وخاصة تفشي فيروس كورونا.

واستطاعت هذه الجهود، أن تتجاوز التحديات، وتعيد مصر لمكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية.

جهود متواصلة لتزايد فرص الاستثمار

ومع تعافي قطاع السياحة وجهود دعمه المتواصلة، تتزايد فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص للمشاركة في خطط تنشيط السياحة، وتطوير البنية التحتية السياحية، حتى تظل مصر الوجهة المفضلة في سوق السياحة العالمي.

وساهم تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، من أجل التقليل من الإصابات بالفيروس، في تعافي القطاع السياحي بأثر إيجابي، حيث بدأت الدول في فتح المطارات، وعودة الرحلات الجوية بين مطارات العالم خلال الفترة الماضية، خاصة بعد زيادة أعداد الملقحين.

حجوزات فنادق القاهرة الكبرى تقترب من 100%

وأشار عدد من الفنادق، إلى أن حجوزات فنادق القاهرة الكبرى فئة الـ5 نجوم، تقترب من الـ100%، خلال إجازات رأس السنة، فيما تبلغ نسب الحجوزات بفنادق القاهرة والجيزة، فئة 4 نجوم خلال تلك الفترة نحو 85%.

كما ارتفاعات نسب إشغال المنشآت الفندقية خلال رأس السنة ليس مقصورا، فقط على فنادق القاهرة الكبرى، حيث وصلت نسب حجوزات فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال تلك الفترة لأكثر من 90%، كما شهدت نسب حجوزات الفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان زيادة مطردة خلال رأس السنة بحيث ستصل نسب الاشغال المتوقع بها خلال تلك الفترة إلى أكثر من 80%.