«المنشآت الفندقية»: 90%من الفنادق طالبت باستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أكثر من 90% من الفنادق المصرية تقدمت بطلبات إلى المجلس القومي للأجور لاستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالفنادق، الذي من المقرر تطبيقه بداية من شهر يناير الجاري، بسبب تعرض الفنادق لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر، متأثرة بجائحة كورونا التي ضربت العالم وتسببت في حالة ركود سياحي عالمي.

وقرر المجلس القومي للأجور، تطبيق حدًا أدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص بداية من يناير المقبل، بحيث يكون أقل راتب للعامل هو 2400 جنيه، مع دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيهًا.

طلب الاستثناء من دفع الحد الأدنى «مؤقت»

وأضاف «عاقل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك الفنادق تقدمت بطلبات الاستثناء للمجلس القومي للأجور، مرفقة بالمستندات الرسمية الدالة على عدم تحقيق أي أرباح خلال الفترة الماضية؛ لعدم عودة الحركة السياحية الوافدة لمعدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أن طلب غالبية الفنادق استثنائها من الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور مؤقت ومرتبط فقط بالفترة الحالية.

وأشار إلى أنه بعد عودة السياحة لطبيعتها خلال الفترة القليلة المقبلة، سيلتزم القطاع السياحي بالحد الأدنى للأجور وكافة القرارات المترتبة على ذلك.

تراجع الحجوزات خلال رأس السنة بسبب «أوميكرون»

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن متحور «أوميكرون» الذي ضرب العديد من دول العالم، تسبب في قيام العديد من شركات السياحة خاصة الأوروبية بإلغاء العديد من حجوزاتها لمصر خلال احتفالات رأس السنة، وذلك بسبب قيود السفر التي وضعتها بعض الدول على سفر مواطنيها للسياحة بالخارج، مشيرًا إلى أن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والأقصر وأسوان خلال تلك الفترة، ستكون متوسطة.