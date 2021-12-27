رئيس جامعة بني سويف: الحفاظ على اللغة العربية واجب وطني

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، الناقد أحمد درويش، والشاعر جمال الشاعر، والشاعرة شيرين العدوي، والمطرب أشرف علي، على هامش الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية بعنوان «اللغة العربية بين جذور الهوية والثقافات العالمية» بحضور الدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب، والدكتور شريف الجيار رئيس قسم اللغة العربية وآدابها.

33 كلية ومعهدا بجامعة بني سويف

ورحب الدكتور منصور بكل من حضر الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية من الضيوف وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدًا أن الجامعة لديها كليات ومعاهد متميزة يبلغ عددها 33 كلية ومعهدا، موزعة على ثلاثة مجمعات، وهي مجمع غرب النيل، وتعليم صناعي 55 فدانا، والـ 330 فدانًا بشرق النيل، وتنفرد عن الجامعات الأخرى في مصر والشرق الأوسط بكليات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة والدراسات العليا للعلوم المتقدمة والعديد من البرامج والشعب الجديدة المتميزة.

احتفال سنوي باليوم العالمي للغة العربية

ودعا جامعة بني سويف، إلى ضرورة عمل ندوات توعوية وتثقيفية للحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها، باعتبارها ضرورة ملحة وواجب قومي ووطني، مؤكدًا حرص الجامعة على الاحتفال سنويًا باليوم العالمى للغة العربية تأكيدًا على قيمتها والتي تحتل أهمية كبيرة.

وأكد الدكتور رمضان عامر، عميد كلية الآداب، دعم رئيس الجامعة المستمر ومساندته للكلية، وتوجيهه بضرورة العمل كفريق عمل واحد، الأمر الذي يشجع على استثمار كافة الإمكانات المتاحة، واصفا هذا المجهود بأنه ما يميز اسم جامعة بني سويف بين الجامعات المصرية.