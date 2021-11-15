جامعة بنى سويف تبدأ تطبيق قرار منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

بدأت جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، منع دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى الحرم الجامعي بشرق وغرب النيل من غير الحاصلين على لقاح كورونا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR قبل الدخول ويكرر اسبوعياً.

لمشاهدة فيديو منع الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بجامعة بني سويف

وكلف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، محمد سليم، أمين عام الجامعة، واللواء محمود سرحان مدير أمن الجامعة، بمتابعة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء على البوابات الرئيسية للدخول، بحيث لن يسمح بدخول الحرم الجامعي إلا الحاصلين على لقاح كورونا، ووضع عددا من الإفتات والإرشادات على البوابات .

رئيس جامعة بني سويف: وضعنا خطة مسبقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

وقال «حسن»، في بيان صحفي، اليوم، إن الجامعة وضعت خطة مسبقة قبل بداية العام الدراسي الحالي للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا ومنها التشديدات على البوابات الرئيسية بضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصاً على سلامة الطلاب.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف عمداء الكليات بمتابعة تفعيل قرار مجلس الوزراء داخل كل كلية على مدار اليوم مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتطعيم أكثر من 90 % من منتسبي الجامعة من خلال 12 مركزا للتطعيم داخل الجامعة تسهيلاً عليهم.

تخصيص مقر طبي لتطعيم الطلاب غير الحاصلين على اللقاح فوريا ل

كما أكد رئيس جامعة بني سويف على التطعيم الفوري للطلاب غير الحاصلين على اللقاح بالتطعيم الفوري داخل مقر المركز الطبي المخصص لذلك بكلية الحقوق.