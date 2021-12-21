أحمد عمر هاشم: الأزهر صانع مجد اللغة العربية وحاميها من محاولات الطمس

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، اليوم، أن الأزهر هو صانع مجد اللغة العربية وحاميها من محاولات الاستعمار لهدمها وطمس هويتها، كما فعل بلغات الأقطار الأخرى التي كانت تحت سيطرته، موضحا أن اللغة العربية اكتسبت عالميتها ومكاناتها من كونها لغة القرآن الكريم، مشيدا باهتمام الدولة المصرية بمراكز ومجامع اللغة العربية.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ للتعريف بمكانة اللغة العربية، وذلك في رحاب الجامع الأزهر، بحضور أحمد عمر هاشم، وحسن الشافعي، وأحمد معبد، أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وإبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

فيلم تسجيلي عن اللغة العربية

وبدأ الملتقى بعرض فيلم تسجيلي عن اللغة العربية ودورها في صناعة الحضارة الإسلامية، وفضلها على سائر اللغات، وتفردها وغزارة مفرداتها، وبراعة العلماء الأوائل في استخدامها، وفضلها على العلم من خلال توثيق العلوم القديمة بها، التي كان للعرب السبق فيها.

وفي افتتاح الملتقى، قال الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس اتحاد المجامع اللغوية، إن الأزهر الشريف كان ولا يزال الوعاء الحافظ للغة العربية، وراعيًا لها في كل العصور التي تلت وجوده، كما أن العربية هي لغة العلم العالمي، نتيجة للإسهامات التي قدمها علماء العرب للبشرية ودُونت بلغتهم، حتى قيل: «كأن العلم يتكلم العربية»، وقال بعضهم: «من أراد أن يتعلم العلم فليتعلم العربية».

وأوضح أن الكثير من علماء الغرب في القرون الوسطى تتلمذوا على يد علماء العرب، وأخذوا من مؤلفاتهم العربية، كما أن «عاد وثمود»، ورحلات الشرق والغرب، والمعلقات السبع من الشعر العربي، أثبتت عظمة لغة العرب وثراء مفرداتها، وأن التاريخ يحوى العديد من المكتبات التي تثبت ثراء هذه اللغة عن غيرها من اللغات.

الحفاظ على اللغة العربية من الضياع

ومن جانبه، استعرض الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، مكانة اللغة العربية في العالم الرقمي، مطالبا الشباب بالاعتزاز بلغتهم والحفاظ عليها من الضياع في عالم شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي؛ داعيا أثرياء العرب بالاستثمار في المجالات التي تخدم اللغة العربية في العالم الرقمي، والسعي لوضع نسخ إلكترونية من الكتب والملفات العربية التراثية على شبكة الإنترنت.

وفي نهاية الملتقى، استفتح الدكتور أحمد معبد، قراءة كتاب الأخبار المروية في سبب وضع العربية للإمام جلال الدين السيوطي، واستكمل القراءة عدد من الباحثين بهيئة كبار العلماء، تذكيرا بميراثنا من العربية، وبيان مكانتها وفضلها الذي وثقه أحد أفذاذ علماء الأزهر في علم اللغة، وفي نهاية تدارس الكتاب، تم منح إجازة في الكتاب للحاضرين على يد أعضاء هيئة كبار العلماء.

يذكر أن ملتقى هيئة كبار العلماء العلمي، الذي تشرف عليه وتنظمه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، انطلق في 2018، ويهدف إلى بث كل ما يساعد على بناء العقول وغرس القيم، انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤية الصحيحة في كل القضايا التي تهم الإنسانية.