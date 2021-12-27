«الوطن» في منزل مصطفى محمود في ذكرى ميلاده المئة.. ابنته تكشف أسرارا جديدة في حياته

في ذكرى ميلاده المئة، زارت «الوطن» منزل الدكتور مصطفى محمود صاحب برنامج «العلم والإيمان» الذي استمر 400 حلقة وتميز بمقدمته الجاذبة وموضوعاته العلمية والدينية الشيقة، والتقت «الوطن» أثناء جولتها في منزل الدكتور مصطفى محمود ابنته «أمل» لتروي ذكريات والدها داخل المنزل وتعرض أهم مقتنيات الدكتور مصطفى محمود، وتفاصيل أكثر عن طقوس حياته داخل المنزل، خاصة غرفة النوم التي حازت اهتماما خاصا من العالم الكبير.

ذكر ميلاد الدكتور مصطفى محمود الـ100

والبداية كانت مع بورتريه معلق في أول المنزل عند بوابة الدخول، إذ أوضحت ابنة الدكتور مصطفى محمود أن هذه الصورة رُسمت للدكتور مصطفى محمود في الستينيات بواسط أحد أصدقائه في مجلة روزاليوسف، وكان والدها يعتز بهذه الصورة كثيراً. وبعدها عرضت ابنة الدكتور مصطفى محمود بعض المقتنيات الخاصة به ومن بينها جوائز حصل عليها الدكتور أثناء حياته وأُهديت له بعد وفاته.

وأضافت أمل محمود، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن أكثر مكان كان يحب أن يجلس فيه الدكتور مصطفى محمود هو غرفة نومه، وكان يحب القراءة والجلوس مع أفراد أسرته داخلها، حتى أنه كان يقضى أغلب وقته فيها، لذا فإنها، حسب ابنته، شهدت أفضل ذكريات حياته، كما كانت الغرفة تضم أوراقة وأقلامه ومصحفه الذي كان يدوّن مراجعته للقرآن فيه.

ذكريات الدكتور مصطفى محمود

وأشارت ابنة الدكتور مصطفى محمود، إلي أن أبيها كان يعشق التليسكوب وكان لديه 2، الأول موجودا أعلى المنزل والثاني داخل المسجد، وأنها اكتسبت من أبيها العديد من الصفات مثل حب الهدوء وعشق أغاني فيروز، مضيفة أن الناس عندما تقابلها في أي مكان ترحب بها، وذلك من واقع الحب الذي يحظى به الدكتور مصطفى محمود، في قلوب الكثيرين، مضيفة أن العالم الكبير يحب أن يجتمع مع الأسرة في أول أيام رمضان على مائدة الإفطار.