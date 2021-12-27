«العسومي» يطالب الدول العربية بسرعة الانضمام لـ«محكمة حقوق الإنسان»

ثمن صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الجهود الحثيثة والدور الرائد الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولةالكويت، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، من أجل تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان في دولة الكويت، مما ساهم فيتطوير منظومة كويتية متكاملة في هذا المجال، مضيفاً أن دولة الكويت تمثل تجربةعربية يُحتذى بها على المستويات التشريعية والمؤسسية والسياسية في مجال حقوقالإنسان.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة حقوق الإنسان (لجنة الميثاق) التابعة لجامعةالدول العربية، وهي الدورة المخصصة لمناقشة التقرير المُقدَّم من دولة الكويت.

وأشاد "العسومي" كذلك بالدور الذي يقوم به مجلس الأمة الكويتي بقيادة معالي السيد مرزوق الغانم، في سن التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان، انطلاقًا من المباديء الدستورية الكويتية المتطورة في هذا المجال، والتي تتناغم مع المعايير الدولية والعربية ذات الصلة، وفي مقدمتهاالميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يمثل بدوره آلية عربية مهمة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.

وشدد "العسومي" خلال كلمته على أن البرلمان العربي يؤكد دائماً على أهمية وفاء الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنةالميثاق في مواعيدها المحددة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنةالموقَّرة في هذا الشأن، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة.

كما أكد رئيس البرلمان العربي على ضرورةإسراع الدول العربية في الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي جاء إنشاءها نتيجة المبادرة الملكية السامية التي تقدم بها حضرةصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه.

واختتم "العسومي" كلمته بالتأكيد على اهتمام البرلمان العربي بتحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان،داعياً إلى تعزيز التعاون البنَّاء في هذا المجال بين المرصد العربي لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي ولجنة الميثاق بجامعة الدول العربية.