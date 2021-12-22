القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال جلسة البرلمان العربي غدا بالأردن

تنطلق غدا الخميس، أعمال جلسة البرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بمقر مجلس النواب الأردني، تلبية للدعوة التي تلقاها البرلمان العربي من رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي.

مناقشة تطورات قضايا المنطقة العربية

وتتصدر جدول أعمال الجلسة جملة من مناقشة تطورات قضايا المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى والمركزية للعرب، وسيصدر عن الجلسة بيان ختامي بأهم وأبرز ما جرت مناقشته بالجلسة من موضوعات.

وكان البرلمان العربي قد اختتم الثلاثاء، اجتماعات لجانه الأربع الدائمة واللجان الفرعية الأخرى «لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب»، بمقر مجلسي الأعيان والنواب الأردنيين بالعاصمة عمان.