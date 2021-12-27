توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. رياح وأتربة وشبورة وأمطار رعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بدءا من غدٍ الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، حتى الخميس 30 من الشهر ذاته، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد غدًا طقسا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

أما يومي الأربعاء والخميس، فيسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء، حسب توقعات الخبراء.

أماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح

ويقول خبراء الأرصاد إنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40%، كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما يوم الأربعاء فتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، كما تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويوم الخميس ستكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوادي البحري تمتد ليلًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.