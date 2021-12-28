هل يجوز ذكر الله بدون تركيز.. الإفتاء تجيب «فيديو»

يتعرض البعض إلى أن يفقد تركيزه ويحتاج إلى أن يقرأ القرآن وهو في غير تركيزه، لذلك يتساءل البعض هل يجوز قراءة القرآن في غير تركيز وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد أن عرض أحد المتابعين سؤالا يقول فيه «هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا في غير تركيز».

حكم ذكر الله بدون تركيز

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المسلم مطالب بذكر ربه، والذكر هو الشيء الوحيد الذي طلبه الله بكثرة، دون تحديد ومن ذلك قول الله تعالي «وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، وقال أيضا «وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا»، والعبد لا بد أن يرطب لسانه بذكر الله تعالي في كل الأوقات.

وأضافت دار الإفتاء المصرية في بث مباشر على صفحتها على «فسبوك»، أن العلماء اختلفوا هل يكون الذكر باللسان دون تركيز بالقلب قالوا أن أفضل شيء هو أن يجمع الشخص في الذكر بين اللسان والقلب، ولكن يحتاج إلى أن يذكر الله بقلبه وهو يتحدث مع الناس فلا يترك الذكر حتى وإن كان القلب مشغولا بشيء، وقال أحد الصالحين يذكر بلسانه ولا يتوقف بلسانه عن ذكر الله، وقال النبي للصحابي «لا يفتر لسانك بذكر الله».

يجوز ذكر الله باللسان فقط

وكانت دار الإفتاء أشارت في فتوى سابقة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة، والتي حددها الإسلام، وجلوس المرأة مع الأجانب يكون بضوابط ، حيث تحفظ المرأة خلال جلوسها القيم والأخلاق الإسلامية.