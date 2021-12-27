الأرصاد الجوية تحذر من طقس الخميس المقبل: ارتدوا الملابس الشتوية

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية تضرب البلاد، الخميس المقبل، وتكون ذروتها يومي الجمعة والسبت على معظم أنحاء الجمهورية، بدءًا من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد على السواحل الشمالية للبلاد.

حالة من عدم الاستقرار تستمر 3 أيام

وتقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في حديثها لـ«الوطن»، إنّ الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الوجه البحري، فضلًا عن نشاط للرياح على معظم مناطق الجمهورية؛ وهو ما يعمل على الإحساس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، كما يتسبب في اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 5 أمتار.

سيول على بعض المناطق من سيناء وخليج السويس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنّه من المتوقع أن تصل الأمطار إلى السيول على بعض مناطق من سيناء وخليج السويس «الزعفرانة - رأس غارب» نتيجة للطبيعة الجبلية لهذه المناطق، وتكون مناطق جنوب البلاد هي أقل المناطق تأثرًا بهذه الحالة من عدم الاستقرار.

ومن المتوقع، وفقًا للدكتورة منار غانم، أن تترواح درجات الحرارة العظمى على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بين 16 و17 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتترواح الصغرى بين 10 و11 درجة مئوية خلال ساعات الليل.

موعد تحسن حالة الطقس

وتابعت «غانم» أنّ حدة عدم الاستقرار تبدأ تخف تدريجيًا ابتداء من يوم الاثنين المقبل، على أن تخف شدة سقوط الأمطار على معظم الأنحاء يوم الأحد، لتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

نصائح الأرصاد في ليلة رأس السنة

ونظرًا لأنّ ذروة حالة عدم الاستقرار تكون ليلة رأس السنة وأول أيام العام الجديد، تنصح عضو المركز الإعلامي بالهيئة المواطنين الراغبين في الخروج والسفر بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل، وساعات الصباح الباكر، نظرًا لانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ، مشددة على القيادة بهدوء تام على الطرق خاصة أثناء تساقط الأمطار، والذي يؤدي أحيانًا إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وانزلاق العجلات.

الابتعاد عن الإنارة وأكشاك الكهرباء

كما نصحت «غانم» المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة وعدم ركن السيارات أسفل بلكونات هذه العمارات، والابتعاد أيضًا عن الأشجار واللوحات المعدنية والتي يمكن أن تتساقط من نشاط الرياح، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار نظرًا للتغيرات السريعة في الخرائط والتوزيعات الضغطية.