3 أخبار سارة للعمالة المصرية في أوائل عام 2022: «أجور وسفر وإجازات»

يترقب عمال مصر في القطاعات الثلاثة الحكومي والعام والخاص، حلول العام الميلادي الجديد 2022، حيث ينتظرون البشرى السارة التي يزفها إليهم العام الجديد، ومن بينها الحصول على أول إجازة في مطلع العام، وهي إجازة رأس السنة الميلادية يوم 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أول إجازة رسمية بعد غياب الإجازات لمدة 67 يوما

وتعد إجازة أعياد الميلاد هي أول إجازة يحصل عليها العمال المصريون بعد غياب عن الإجازات لمناسبات دينية ووطنية، استمر 67 يوما، منذ آخر إجازة حصل عليها العمال بمناسبة المولد النبوي الشريف في 19 أكتوبر 2021.

أما البشرى السارة الثانية التي ينتظرها عمال مصر في كافة القطاعات فتتمثل في بداية التنفيذ الرسمي للحد الأدنى للأجور، الذي حددته الحكومة المصرية، بـ2400 جنيه، للقطاعين الحكومي والخاص، والقطاع العام والأعمال العام.

تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه بتوجيهات من الرئيس

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 2400 جنيه، وصدر قرار من مجلس الوزراء، نشرته الجريدة الرسمية، بجعل الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكافة القطاعات الحكومية، ثم صدر قرار من المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وقدره 2400 جنيه بداية من شهر يناير 2022.

في 2022 عودة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

أما البشرى الثالثة لعمال مصر في 2022 ، فتتمثل في عودة فتح سوق العمل الليبي أمام العمالة المصرية صاحبة الخبرة لإعمار دولة ليبيا الحديثة، وتبدأ مدة الخبرات من 3 سنوات حسب طبيعة ونوع كل وظيفة ومهنة وحرفة، يتقدم إليها الراغب في السفر الى الأراضي الليبية.

جدير بالذكر أن قوانين العمل المعمول بها في مصر، أتاحت حقوقا كثيرة للعمالة المصرية، سواء في القطاعين العام أو الخاص، ومن بينها الحصول والتمتع بالإجازات بجميع أنواعها، منها الإجازات الاعتيادية السنوية، والإجازات بسبب مناسبات وطنية ودينية وأعياد .