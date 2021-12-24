جدول الإجازات الرسمية في مصر 2022.. قائمة بجميع الأعياد والعطلات

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الجديد 2022، وكعادة الموظفين كل عام يتساءلون عن جدول الإجازات، لذا يبحثون دائما في مطلع كل عام عن الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة، لقضاء أوقات مميزة مع أسرهم في المناسبات والأعياد المختلفة ومن أجل الراحة والاستجمام، لذا يبحثون عن جدول الإجازات الرسمية في مصر 2022، خاصة أنها مدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية في مصر 2022: 18 يوما

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة جدول الإجازات الرسمية في مصر 2022، وذلك وفقا لقوانين العمل وقرارات رئيس مجلس الوزراء، فإنه من المقرر أن تكون عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر 2022، نحو 18 يوما، وقد تزيد إلى 19 يوما، في حالة ما إذا قرر رئيس مجلس الوزراء أن تكون عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة والقطاع العام 4 أيام بدلا من ثلاثة، ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء بيانًا بجميع الإجازات الرسمية وغير الرسمية للمصريين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2022

عطلة عيد الميلاد المجيد، 7 يناير 2022.

- عيد الشرطة وثورة يناير، 25 يناير 2022.

- عيد تحرير سيناء، 25 أبريل 2022.

- إجازة عيد العمال، 1 مايو 2022.

- شم النسيم، 3 مايو 2022.

- عيد الفطر المبارك، وتبدأ إجازته يوم 12 مايو 2022، حتى الأحد 16 مايو 2022.

- إجازة رسمية لثورة 30 يونيو 2022.

- عيد الأضحى المبارك، ودائما ما تكون إجازته 5 أيام أو أكثر، وتبدأ إجازته يوم 17 يوليو 2022، حتى يوم 23 يوليو 2022.

- إجازة عيد الثورة السبت، 24 يوليو 2022.

- عطلة عيد القوات المسلحة، 6 أكتوبر 2022

- إجازة رأس السنة الهجرية، 12 أغسطس 2022.

- عطلة المولد النبوي الشريف، 18 أكتوبر 2022.