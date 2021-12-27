يورجن كلوب: 3 إصابات جديدة بكورونا في ليفربول وتعافي 4 لاعبين

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تعافي رباعي الفريق المصاب بفيروس كورونا، بعد تأكد سلبية مسحتهم الجديدة، وإمكانية لحاقهم بمباراة الفريق أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

إصابة 4 لاعبين بكورونا

وأصيب في وقت سابق، 4 لاعبين من فريق ليفربول بفيروس كورونا، ما أدى لغيابهم عن مباراة توتنهام الماضية، وهم: الإسباني تياجو ألكانتارا، والإنجليزي كيرتس جونز، والبرازيلي فابينيو بجانب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

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