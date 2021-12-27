عزل مديرة مدرسة تجريبية لمخالفتها قواعد تحويل الطلاب بالقاهرة

قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عزل مديرة مدرسة السيدة خديجة التجريبية لغات، التابعة لإدارة البساتين التعليمية، بسبب قبولها عددا أكثر من المطلوب بالتحويلات في المدرسة، ومخالفتها لقواعد العملية التعليمية.

قال عبدالعزيز حسن، مدير إدارة البساتين التعليمية، إنه تقرر عزل مديرة المدرسة، لأنها وافقت على قبول أعداد من الطلاب فوق الكثافة القانونية المسموحة للمدرسة، ما يؤثر بالسلب على الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.

وافقت على 180 طلب تحويل بصفة غير قانونية

وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الفصول التعليمية في المدرسة بلغ 70 طالبا، وهو ما يعتبر مخالفا لقواعد العملية التعليمية، مؤكدا أنها وافقت على 180 طلب تحويل للطلاب، بدون أي تأشيرات رسمية تفيد بقبول طلب التحويل.

وأوضح حسن أنه جرى تشكيل لجنة متخصصة، وذهبت إلى المدرسة، ولاحظت بالفعل قبول أعداد طلاب فوق الكثافة وقبول 180 طلب تحويل للمدرسة بدون تأشيرات ورقيا وليس إلكترونيا، ما يعد مخالفة للقواعد التعليمية، مؤكدا أن مديرة المدرسة اعتمدت على وجود مبنى جديد للمدرسة، سيتم افتتاحه قريبا، وعلى ذلك ستصبح الكثافة الطلابية لكل فصل 40 طالبا.

ونوه مدير إدارة البساتين التعليمية بأنه جرى الانتهاء من تجهيز 13 فصلا في المبنى الجديد للمدرسة، لافتا إلى أنه لا توجد أي مخالفات مالية في المدرسة كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن جميع ما يجري تداوله لا أساس له من الصحة، وكذلك بالنسبة لما يردده البعض بوجود ورشة حديد في المدرسة: «هذا لا أساس له من الصحة».

الدراسة تسير بصورة منتظمة

وأكد أنه غير صحيح بشأن طلب مبلغ مالي من ولي الأمر لقبول الطالب في المدرسة: «فيه ناس بتقول إن المدرسة طلبت 20 ألف لقبول الطالب وهو غير صحيح بالمرة»، لافتا إلى أنه بعد افتتاح عدد 13 فصلا تم توزيع الطلاب الذين قُبلت طلبات تحويلهم بما يحقق الأهداف التعليمية.

وأوضح عبدالعزيز حسن أن اجمالي فصول المدرسة 35 فصلا منها 13 فصلا للمرحلة الابتدائية وبقية الفصول للمرحلة الإعدادية، مؤكداً أن الدراسة في المدرسة في الوقت الحالي تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ولا توجد أي مشكلات تواجه الطلاب، والإدارة التعليمية حريصة على التنسيق الكامل مع المدرسة لمتابعة سير التعليم بها.