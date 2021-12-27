«التعليم العالي» تنفي تعطيل الدراسة بالجامعات اليوم بسبب الطقس السيئ

أنهى المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدل المثار حول الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، مشددا على الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل المجلس، مع مراعاة الكليات ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، بجانب التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة خطة التطعيمات المرض، وكذلك الالتزام بأن تكون الامتحانات من المقررات الدراسية التي درسها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول.

التعليم العالي: انتظام الدراسة بمختلف الكليات

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على انتظام الدراسة بمختلف الكليات وأنه لا توجد أي عطلات تم منحها لظروف الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، لافتة إلى أن الدراسة منتظمة بكل الجامعات، وكذلك الامتحانات العملية للكليات العلمية والامتحانات الشفوية للكليات النظرية، مع الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري التي انطلقت أمس الأحد، بدايتها ببعض الكليات، على أن تنتظم في باقي الكليات خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك ما يقرب من 3 ملايين طالب وطالبة، مقيدون بالعام الدراسي الجاري ويحق لهم امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدة على أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، شدد على ضرورة حصول جميع الطلاب على لقاح كورونا كشرط أساسي لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، أبرزها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام بتعليمات أفراد الأمن الإداري، والتأكيد على ضرورة تطبيق قانون تنظيم الجامعات الحكومية والخاصة بشأن مواجهة أي أعمال أو ظواهر الغش الجماعي والإلكتروني.