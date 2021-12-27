وزير التعليم العالي يصدر قرارا بغلق أكاديمية تمنح شهادات وهمية بدمياط

أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق مقر أكاديمية «حورس» لعملها دون ترخيص، في المنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، بزعم منح شهادات مُعتمدة في مجالات «الباطنة والجراحة، رعاية صحية، حالات حرجة وطوارئ، مكافحة عدوي، سيكولوجيا النمو، الاستشعار عن بُعد»، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة، إذ داهمت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، مقر الأكاديمية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تزاول العملية التعليمية دون ترخيص.

وزير التعليم العالي يشيد بجهود الضبطية القضائية

وخاطب وزير التعليم محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المُنشأة الوهمية، مشيدًا بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

نشر قائمة بمؤسسات التعليم المعتمدة من وزارة التعليم العالي

بدوره، أوضح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تمّ إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وجرى نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية