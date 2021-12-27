وزير التعليم يكشف موعد إجازة نصف العام 2022.. مدتها 15 يوما

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية، انتهت تماما من الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات التيرم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وسط وضع خطة تنفيذ إجراءات صارمة داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب من كورونا، منوها بأن موعد إجازة نصف العام 2022، أول فبراير المقبل.

موعد إجازة نصف العام 2022.. تبدأ 5 فبراير المقبل

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد إجازة نصف العام 2022، ستبدأ يوم 5 فبراير المقبل، حتى 17 من الشهر ذاته، وستكون الإجازة لمدة 15 يوما، موضحا أنه لا يوجد أى نية لتأجيل الامتحانات، مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، ولا يوجد لدينا أى تخوف من أوميكرون، منوها إلى أن امتحانات التيرم الأول ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس.

موعد إجازة نصف العام 2022.. تنتهي 17 فبراير المقبل

وأوضح وزير التعليم، أن الامتحانات ستبدأ في 15 يناير المقبل، وأن موعد إجازة نصف العام 2022 لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي ستبدأ يوم 18 يناير المقبل، مؤكدا أن إجازة نصف العام ستكون 15 يوما.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت تنفيذ إجراءات عاجلة بالمدارس لحماية الطلاب من متحور كورونا الجديد أوميكرون، خلال عقد الامتحانات.

10 إجراءات من التعليم لحماية الطلاب خلال الامتحانات من أوميكرون

1- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

2- إلزام جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية.

3- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان لحماية الطلاب من أوميكرون.

4- تجهيز غرفة عزل بكل لجنة تحسبا لظهور أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

5- تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الامتحانية بحد أقصي 15 طالبا بكل لجنة لتحقيق التباعد الجسدي بين جميع الطلاب.

6- تعقيم وتطهير المدارس التي يوجد بها لجان امتحانية بصورة دورية قبل وبعد انتهاء الامتحانات، من خلال تعقيم الفصول والمقاعد الخشبية ودورات المياه.

7- حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان الامتحانية.

8- منع دخول أي طالب درجة حرارته تصل إلى 38 اللجان الامتحانية.

9- حظر تواجد أولياء الأمور أمام اللجان الامتحانية لمنع التزاحم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

10- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية للاطمئنان على حالة الطلاب.