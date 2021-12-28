الوكيل المحلي يستعد لطرح هيونداي Bayon الجديدة كليا في مصر

مع اقتراب العام الجديد 2022، يستعد عدد من الوكلاء المحليين في السوق المصرية لطرح عدد من الطرز الجديد للسيارات الملاكي، ضمن قائمة سيارة هيونداي Bayon الجديدة كليا في مصر، التي تعد أصغر السيارات الكروس أوفر التي تنتجها العلامة الكورية.

وعلمت «الوطن» من مصادرها، استعداد مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» في مصر، لطرح السيارة الرياضية ذات المحرك المتوسط «هيونداي Bayon» الجديدة كليا في السوق المصرية، في 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار تبدأ من 300,000 جنيه، وتم الاعتماد في بناء السيارة على نفس قاعدة بناء السيارة «هونداي I20».

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات تربو، بسعة 1.0 لتر 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 172 نيوتن/متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، أو ناقل حركة مانيوال مكون من 7 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 10.3 ثانية.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4.180 ملم للطول، 1.775 ملم للعرض، 1.488 ملم للارتفاع».

- تصل طول قاعدة العجلات للسيارة 1.488 ملم.

- تصل سعة التخزين للصندوق الخلفي 411 لترا.

جدير بالذكر، أن الشركة الأم أعلنت طرح السيارة موديل العام الجديد 2022 مؤخرًا، بتصميم داخلي متميز، يحمل بشكل خفي ملامح مستمدة من شقيقتها الأكبر «هيونداي كونا»، كما تشترك مع سيارة «هيونداي i20 موديل 2021 في أجزاء متعددة من بينها أجزاء داخل المقصورة الداخلية بالتحديد لوحة العدادات الرقمية بحجم 10.25 إنش، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس قياس 8 إنش قياسية، أو 10.25 إنش في الفئات الأعلى تجهيزًا من السيارة، التي تدعم نظام الترفيه والمعلومات.