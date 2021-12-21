«هيونداي موتورز» تطرح سيارات N عالية الأداء في الشرق الأوسط وأفريقيا

كشفت شركة «هيونداي موتورز»، عن نهجها المبتكر ورؤيتها المتمثلة في تقديم سيارات عالية الأداء، بالإضافة إلى توفير تجربة قيادة ممتعة ومستدامة لسائقي السيارات، على هامش إطلاق الطرازات الجديدة «N»، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

هيونداي تستعرض سيارات N

وخلال الحدث، استعرضت الشركة النهج المبتكر لعلامة N للأداء العالي، وسلطت الضوء على التزامها بتعزيز أنظمة التحكم الإلكتروني، فضلاً عن تقديم لمحة عن التوجه المستقبلي للمبادرات الخاصة بالسيارات الرياضية وتوظيفها لتكون بمثابة حجر الأساس لابتكار الطرازات الجديدة من الفئة N.

وتم ابتكار سيارات N في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة هيونداي الرامية إلى تقديم سيارات تتمتع بالأداء القوي، مع ضمان أعلى معايير التميز في توفير قيادة عملية وممتعة للسائقين في نفس الوقت.

وبفضل تقنياتها التكنولوجية المتطورة والمستوحاة من رياضة السيارات، فإن سيارات N تضمن الأجواء الحماسية أثناء القيادة من خلال الارتكاز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل مرونة وكفاءة الأداء للقيادة في حلبات السباق، وخصائص قيادة السيارات الرياضية التي تناسب الاستخدام اليومي، والقدرة على المنافسة في سباق السيارات.

طرح سيارات N في السعودية

وطرحت شركة هيونداي مؤخراً طرازات «فيلوستر N، كونا N، إلنترا N، وسوناتا N»، في المملكة العربية السعودية، كما أعلنت عن خططها لتقديم طرازات N في دول أخرى ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع توسيع خط إنتاج السيارات مع 3 طرازات من الفئة N خلال عام 2022.

وقال بانج سون جيونج، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا الإعلان عن النهج المبتكر الذي ترتكز عليه سيارات N وتقديم لمحة عن رؤيتنا حول فئة السيارات ذات الأداء العالي، إن تعزيز حضور سيارات N ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يوفر للعملاء مفهوماً عصرياً لمتعة القيادة، وهو ما يحظى به عملاؤنا في المملكة العربية السعودية والأسواق الأخرى.

ومنذ إطلاقها في العام 2015، قدمت سيارات N نموذجاً مثالياً للسيارات التي تجمع بين قوة الآداء وكفاءة المحرك مع التقنيات التكنولوجية المبتكرة التي تلبي متطلبات سائقي السيارات الذين يبحثون عن سيارات الأداء العالي.