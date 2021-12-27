إصابة الفنانة سوزان نجم الدين بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة سوزان نجم الدين، اليوم، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال صفحتها الخاصة عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، متمنين لها الشفاء العاجل.

إصابة سوزان نجم الدين بفيروس كورونا

وقالت الفنانة سوزان نجم الدين: «الحمد لله ختمنا هالسنة بفيروس كورونا، ورح نفتتحا بكورونا وكلشي من عند الله يامحلاه دعواتكم حبايبي».

سوزان نجم الدين توجه نصيحة لجمهورها

وحرصت سوزان على توجيه نصيحة لجمهورها قائلة: «كونوا حذرين كتير بليز لانو انتشارو صار سريع جدا الله يحميكن ويبعد عنكن أى سوء وأى مرض وتضلوا بخير بإذن الله تعالى».