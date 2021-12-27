السيسي يأمر بدخول غرب سهيل «حياة كريمة» بعد جولة تفقدية وسط الأهالي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال تطوير قرية غرب سهيل بأسوان، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث التقى الرئيس السيسي بالأهالي، ورافقه في الجولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث استقل مركب نهري في النيل، واصطف الأهالي على جانبي شاطئ النيل، لتحية الرئيس.

وهتف الأهالي «بنحبك يا ريس» و«نورت أسوان والنوبة»، وقال أحد المواطنين أثناء تفقد ورشة أعمال يدوية للرئيس، «يوم زيارتك عيد والناس كلها حد»، ورد عليه الرئيس «كتر خيرك.. متشكر».

وسأل السيسي صاحب ورشة أعمال نسيج يدوي: «بتعلم حد ولا لا؟» ورد عليه صاحب الورشة، «بنعلم بس بصعوبة لانها شغلانة متعبة ومش مجزية وبتاخد مجهود»، وسأله الرئيس عما يحققه في اليوم فأجابه «شالين في اليوم».

صاحب الورشة لـ السيسي: «عاوزينك تكرر الزيارة يا ريس»

واستفسر الرئيس عن بعض هذه الأعمال، «لازم تشتغل بايدك كده؟» وأجابه «أيوة»، وشاهد الرئيس بعض منتجات النسيج اليدوي وعند مغادرته قال له صاحب الورشة «عاوزينك تكرر الزيارة يا ريس» ليرد عليه الرئيس «ان شاء الله».

حوار إنساني مع الأهالي

وأجرى السيسي حورا مع الأهالي: «أخباركم ايه الدنيا ماشية كويس؟»، وردوا «الحمد لله»، وقالت إحدى السيدات «احنا مبسوطين النهاردة بيك، ومن امبارح من كتر الفرحة ولا نمنا» ورد عليها الرئيس السيسي قائلًأ: «هندخل القرية دي حياة كريمة على طول دلوقتي، حاضر عشان خاطركم».

أطفال النوبة يغنوا للسيسي

وغنى أطفال نوبيين أغنية للرئيس السيسي للترحيب به باللهجة النوبية وطلب منهم الرئيس السيسي التقاط صور تذكارية معهم «ممكن اتصور معاكم» وردوا عليه «اه».

وأثنى على الطفل الذي كان يغني «فين الطفل اللي كان بيغني».. صوتك جميل يا محمد، وسأله عما قاله باللغة النوبية «قولي اشرح بتغني ايه»، فأجابه الطفل أنه يرحب به «بنرحب بيك وفرحانين بيك، وبنقولك تعالى عندنا، وفرحان بالنوبة بتاعتنا، وإن كلنا معاك» ورد الرئيس «وأنا كمان فرحان بيكم»، وسأل الطفل «طب أنا اقولها ازاي، وداعبه السيسي قائلًا له باللهجة النوبية «قول».

وسأل المواطنين «مش عايزين حاجة» وأجابوا «عايزين سلامتك».

وطلب أحد الأطفال التقاط صورة مع السيسي قائلًأ: «ممكن صورة؟» فأجابه الرئيس بالموافقة ليرد الطفل « بجد بجد» والتقط الرئيس صورًا تذكارية مع الأطفال.