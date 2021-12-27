لقاءات شبابية في «المنوفية» استعداداً للمرحلة الثانية.. وتوزيع بطاطين على المستحقين بأسوان

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جهودها فى مختلف المحافظات لتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، ففى المنوفية عقد مسئولو المبادرة اجتماعاً مع المسئولين والشباب بمدينة تلا لمناقشة المشروعات المتوقع تنفيذها ضمن المبادرة فى المرحلة الثانية، وتناول اللقاء احتياجات قرى المركز وأهم المشكلات التى تواجهها.وأكد الشيخ جمال عبدالمهدى الفرماوى، أحد الأهالى، أن اللقاء تناول المشكلات الموجودة فى القرى والمشروعات المتوقع تنفيذها فى المرحلة الثانية، موجّهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على المبادرة الرائدة التى تساعد فى بناء مصر الجديدة، كما عقد مسئولو المبادرة لقاء آخر بمركز الباجور بالمنوفية لمناقشة المشروعات المتوقع تنفيذها بقرى المركز.ونظم مسئولو المبادرة بالمنوفية، بقيادة المهندس محمد ربيع، لقاءات مع الشباب والمسئولين، فى أكثر من مدينة بالمحافظة، استعداداً لدخول المدن الجديدة ضمن المبادرة التى تهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين فى القرى وتوصيل الصرف الصحى والغاز الطبيعى والمرافق المختلفة.وفى أسوان أعلنت المبادرة عن توزيع 2440 بطانية من خلال المتطوعين بمركز نصر النوبة، ضمن قوافل توزيع 5000 بطانية على المستحقين بقرى المحافظة، وشملت مناطق «الجنينة والشباك، وقتة، والدر وتنقالة، والديوان، وغسيل الكلى، وعمارات الشرطة بالمدينة، وأبوحنضل، وكرسكو، والريقة، وشاترمة، والسبوع، والسنقارى، والمالكى، ووادى العرب، وقورتة 1، و2، وقورتة 3، وقرشة، والعلاقى، وأبوهور، وكلابشة، وماريا، ومرواو، وجرف حسين، والمضيق، والسيالة والمحرقة، ودابود، والدكة، وكشتمنة غرب، وشرق، وأمباركاب، ودهميت، وعزبة الطيرى».وقال محمد صلاح، المنسق العام لـ«حياة كريمة» بأسوان، إن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ساعده قبل الدخول فى مبادرة حياة كريمة من أجل توصيل احتياجات المواطنين للرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أنه جرى إضافة مركز مدينة أسوان إلى مشروع حياة كريمة، بجانب 3 مراكز «إدفو، كوم أمبو، والنوبة»، وجرى الدخول فى 315 نجعاً وكفراً لإدخال الخدمات فيها، وجرى تبطين الترع فى القرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة.وأوضح «صلاح» أن المواطنين يشعرون بسعادة بالغة عندما يجرى تنفيذ المشروعات فى مختلف القرى، متابعاً: «القرى اللى مادخلتش فى المبادرة كانوا دايماً بيسألوا إمتى «حياة كريمة» هتدخل القرى بتاعتنا؟ وهيستفيد أكتر من مليون مواطن من «حياة كريمة»، والوحدات الصحية اشتغلت، وجرى تأهيل الوحدة الصحية بالأثاث والكادر الطبى والجدران، لتوفير علاج ملائم لأهالينا بالقرى، وقريب جداً ستنتهى المشروعات فى 3 مراكز بأسوان».وفى القليوبية قال مصطفى السيد، منسق مساعد المبادرة، إن الريف المصرى خلال 100 عام لم يشهد مشروعاً مثل مبادرة حياة كريمة، مبيناً أن الدولة تركز على تفعيل فكرة القرية النموذجية، بتكلفة 30 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية تستهدف 36 قرية ومركزاً، ونسب التنفيذ وصلت إلى 70%، وتم بناء 83 مدرسة لتخفيف الكثافة الطلابية، واستفاد حتى الآن 600 ألف مواطن من أصل 6 ملايين مواطن فى المحافظة

«الهواري»: تصدينا لتجاوزات في أحد مشروعات الصرف الصحي بقنا

.وفى قنا قالت نجوى الهوارى، منسق ميدانى المبادرة، إن العمل يتم فى 5 مراكز، أبرزها فرشوط، وتم رصد حدوث تجاوزات فى مشروعات الصرف الصحى فى أحد المشروعات، وتم رفع التقرير إلى الغرفة المركزية، وبعدها أوقفت المبادرة العمل مع هذه الشركة، مؤكدة أن العاملين بالمشروعات جميعهم من أبناء المحافظة، ويجرى التركيز على 712 مشروعاً، موزعة على خدمات البنية التحتية المختلفة والتعليم والصحة، وسيستفيد منها 1٫5 مليون مواطن.وقال خالد أبوالوفا، منسق المبادرة، إن قنا شهدت إنشاء أول مكتبة على مستوى الجمهورية ضمن «حياة كريمة»، وستكون موجهة لكل الفئات من الأطفال والشباب وكبار السن، من أجل استعادة الثقافة المصرية وتلبية رغبة المواطنين فى الاطلاع والبحث عن المعرفة.وأضاف «أبوالوفا» أن المكتبة بجوار مجمّع الخدمات والمجمع الزراعى، وستكون بمثابة استراحة للمواطنين، حيث يمكنهم الاطلاع على الكتب وتحصيل المعرفة عند انتظار دورهم، وستستوعب داخلياً 14 مواطناً، وستتيح كل أنواع الكتب، وتوفر إتاحة نظام الاستعارة.وتابع: «نعمل فى حياة كريمة أيضاً على المساعدات الخيرية مثل المواد الغذائية والبطاطين وغيرها، والمواطنون سعداء بما نقدمه، وبما افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى»، موضحاً أنه قبل إطلاق مشروعات «حياة كريمة» تم إطلاق حوار مجتمعى مع المواطنين للوقوف على الخدمات التى يحتاجون إليها حتى لا يخرجوا من محافظاتهم، وبالفعل نفذنا هذه الخدمات.وفى السياق نفسه، أعلنت المبادرة عن توفير 300 ألف فرصة عمل بالمناطق النائية لإنجاز المشاريع القائمة ضمن المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، والتى تُعد أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذ على مستوى الدولة فى الوقت الحالى، وتتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية، موجهاً بعقد اجتماع أسبوعى لمتابعة مشروعات المبادرة. وأعلنت «حياة كريمة» أنه تم توفير 300000 فرصة عمل للشباب فى جميع القرى المدرجة داخل المبادرة لإتمام مشاريعها المختلفة.من جانبها، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى بيان أمس، إنها استطاعت تنفيذ العديد من مشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المدن الأكثر احتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، موضحة أن القطاع انطلق فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، حيث تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 50 مركزاً و1436 قرية كمرحلة أولى ليستفيد منها نحو 4.1 مليون وحدة سكنية.ومدت الوزارة الغاز الطبيعى إلى 96 قرية خلال العام الحالى 2021، وجارٍ التوصيل لـ241 قرية أخرى ينفَّذ بها صرف صحى حكومى، والتوصيل لباقى القرى تباعاً تزامناً مع انتهاء أعمال الصرف الصحى، كما تم توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام يعادل استهلاكها نحو 21 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها، الأمر الذى يسهم فى خفض الدعم الموجه للبوتاجاز، ويزيد إجمالى عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 12.9 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر 2021.وأشارت الوزارة إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 75 منطقة جديدة دخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال 2021، وكذلك تم التوصيل إلى 2000 مستهلك تجارى، و100 مصنع، إلى جانب تحقيق معدل كبير فى مشروع توصيل الغاز للمخابز البلدية يفوق معدل العام السابق بنحو 3 أضعاف، حيث بلغ ما تم توصيله خلال العام الماضى نحو 2358 مخبزاً مقارنة بنحو 826 مخبزاً.ونوهت بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة فى توصيل الغاز المضغوط المنقول عبر سيارات مخصصة لذلك التى تُطبق لأول مرة بالمدينة، حيث تشمل هذه المرحلة توصيل الغاز لـ14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزاً بلدياً، بالإضافة إلى محطة تموين سيارات بالغاز كوقود.