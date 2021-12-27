دفن جثامين أسرة «المهندس» ضحايا حادث سير بالسعودية غدا في المنوفية

أكد ناصر أبو زيد شقيق المهندي أحمد ابوزيد، الذي توفى مع ثلاثة من أبنائه، في حادث مروع أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتصاريح الدفن، مشيرا إلى نقل الجثامين إلى مصر غدا الثلاثاء لتشييعهم إل مثواهم الأخير.

وأضاف «أبوزيد» لـ«الوطن»، أن أهالي قرية دبركي بالمنوفية، مسقط رأس الأسرة، في انتظار وصول الجثامين غدا لتشييعها إلي مثواها الأخير، موضحا أن الأجهزة المعنية في السعودية كان تتابع الوضع مع الأسرة أولا بأول لإنهاء مستحقات أخيه الذي عمل في المملكة مهندسا لمدة 14 سنة.

حالة المصابين في حادث السعودية

وأوضح، أن المصابين الثلاثة من أبناء شقيقه المتوفى يلقون الرعاية الطبية في مستشفى بالرياض، وتتابعهم القنصلية المصرية، لافتا إلى أن الإصابات تتراوح بين نزيف داخلي، وكسور وكدمات في الجسم، ويلقون الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى وقوع حادث مروع لأسرة مكونة من 7 أفراد أثناء الذهاب لأداء مناسك العمره في السعودية، حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون في الحادث، وتم إخطار الأسرة في مصر عن طريق القنصلية المصرية.

وفي السياق ذاته، سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية دبركي في المنوفية بعد معرفة الحادث ووفاة وإصابة 7 من أسرة المهندس أحمد أبوزيد المعروف بينهم بالاحترام ومحبة الجميع .