والدة الشاب المقتول في المنوفية: «كان بيجهز لفرحه والناس كلها بتحبه»

سيطرت حالة من الحزن علي أهالي قرية كفر البتانون بمحافظة المنوفية، عقب مقتل الشاب محمد جمال على يد مجموعة من الشباب أثناء ذهابه لجلسة صلح معهم بعد مناوشات بين الطرفين، إذ لقي مصرعه بعد ضربه بالأسلحة البيضاء على رأسه حتى فارق الحياة.

المجني عليه كان يستعد للزواج

وقالت والدة الشاب المقتول محمد جمال، إن ابنها كان يعمل باليومية لتجهيز نفسه لأنه كان يستعد للزفاف بعد عدة شهور، وفي نفس الوقت كان يساعد الأسرة في تحمل أعباء المعيشة، موضحة أن نجلها كان محبوبا من الجميع وكان يساعد الآخرين دون انتظار جزاء من أحد.

وطالبت الأم بإحالة المتهمين للمحاكمة، وسرعة الحكم علبهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

وأضافت والدة الشاب محمد حمال ضحية الغدر بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نجلها قُتل غدرا أثناء ذهابه للصلح مع المتهمين، والذين شقوا رأسه نصفين، وقطعوا أذنه، فضلا عن طعنه عدة طعنات نافذه ومتفرقة بالجسد، مؤكدة أن حالة حزن تسيطر على الجميع بسبب قتل ابنها، لأنه لم يكن يتأخر عن خدمة أي شخص حتى الغريب.

خال الشاب المقتول في المنوفية: أثق في نزاهة القضاء المصري

من جانبه، أكد أشرف حبيب خال الشاب المتوفى، أن محمد جمال قُتل غدرا على يد مجموعة من البلطجية في القرية وبعدها فروا هاربين، لكن مباحث مركز شبين الكوم نجحت في إلقاء القبض على المتهمين، مؤكدا أنه يثق في القضاء المصري الذي سيأتي بحق الشاب الذي قتل غدرا إثر إصابته بإصابات خطيرة، كما أصيب شقيقه بإصابات وكسور.