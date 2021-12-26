عم ضحية الغدر في المنوفية: «المتهمون شقوا رأسه نصفين وقطعوا أذنه»

كشف محمد سعد عم الشاب «محمد» ضحية الغدر في المنوفية، كواليس مقتله على يد مجموعة من الشباب في القرية، موضحا أنه اصطحب الضحية لجلسة صلح بين الطرفين وفور وصوله مكان الصلح المتفق عليه، فوجئ بخيانة الطرف الآخر وقيامهم بالاعتداء بالضرب على ابن شقيقه بالأسلحة البيضاء و«الساطور».

عم ضحية الغدر بالمنوفية: «قتلوه بطريقة بشعة»

وأضاف «عم الضحية» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنهما فوجئا بقيام المتهمين بعمل أكمنة لهما من كافة الاتجاهات، وعندما حاول الدفاع عن ابن شقيقه قاموا بطعنه بعدة طعنات متفرقة في الجسم، وضرب شقيق المجني عليه وإصابته بكسر في يده، وتم نقل الضحية إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه فارق الحياة فور وصوله المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

وأوضح، أن الضحية ظهرت عليه إصابات بالغة حيث قام المتهمون بشق رأسه نصفين، وقطعوا أذنه، فضلا عن إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، ما أدى إلى وفاته، مطالبا بالقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، قائلا: «بثق في قضاء مصر العادل والشامخ وإن حقنا هيجي وحق الشاب الضحية اللي توفي هيجي».

حزن في قرية كفر البتانون بعد جريمة قتل الشاب محمد جمال

وشهدت قرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، جريمة قتل مروعة، عندما أقدم مجموعة من الشباب على الاعتداء على شاب يدعى «محمد جمال» بالأسلحة البيضاء بعد استدراجه إلى منزل للتصالح، وعندما حاول الأهالي نقل الضحية إلى المستشفى لإنقاذه، توفي فور وصوله إلى المستشفى وسط حالة من الحزن بين الأهالي.