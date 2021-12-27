آخر مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2021 للعاملين بالدولة

تنتهي الحكومة المصرية من صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021، العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 5 ملايين موظف بالوزارات والهيئات والجهات والمديريات، في جميع أنحاء الجمهورية.

وتصرف وزارة المالية المرتبات غدا الثلاثاء، كأخر يوم لصرف مرتبات العاملين والموظفين بالدولة في العام الحالي 2021، بعدما بدأت في صرف المرتبات الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الحالي، وعلى مدار 5 أيام، إذ تنتهي غدا من صرف المرتبات بالكامل، لكل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

مواعيد صرف المرتبات لمدة 3 أشهر

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية في شهر سبتمبر الماضي، حددت فيه مواعيد الصرف لمدة 3 أشهر، حتى آخر العام، ونظمت ألية الصرف، لتبدأ يومي الأربعاء والخميس 23 ديسمبر في صرف المرتبات، كما حددت ثلاثة أيام أخرى لمواصلة الصرف للعمال والموظفين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مرتباتهم في اليومين السابقين.

واستمرت «المالية» في صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021، بداية من أمس الأحد 26 ديسمبر، ثم على مدار اليوم الأثنين 27 ديسمبر، وتنتهي غدا الثلاثاء من إتمام صرف مرتبات ديسمبر 2021 لكل العمال والموظفين.

وزارات وهيئات صرفت المرتبات خلال الأيام الماضية

وتمكن عمال وموظفي وزارات الصحة والسكان، والإنتاج الحربي، والإسكان، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والداخلية، والخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، من صرف مرتباتهم الخاصة بشهر ديسمبر 2021 خلال الأيام الماضية.

كما نجح موظفو هيئة الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشؤون مجلس النواب، وشؤون مجلس الوزراء، ودار الإفتاء المصرية، وموظفي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم، والإدارة من صرف مرتباتهم.