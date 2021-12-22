مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021.. مستمر حتى الثلاثاء المقبل

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لتبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الحالي، وتستمر عمليات الصرف حتى غد الخميس 23 ديسمبر.

وأصدرت وزارة المالية كتابا دوريا الشهر الماضي بمواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021، ليقسم الصرف بحسب الوزرات والهيئات والجهات والإدارات التابعة للجهاز الإداري للدولة، على مدار يومي اليوم وغدا، على أن يبدأ الذين لم يتمكنوا من الصرف من الموظفين والعمال في جميع الوزارات، الصرف بداية من الأحد المقبل الموافق 26 ديسمبر، ويستمر الصرف حتى 28 من نفس الشهر الحالي.

البنوك تتيح مرتبات الموظفين في ماكينات الصراف الآلي

وطبقاً للكتاب الدوري لتحديد مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بدأ البنك المركزي المصري في توجيه البنوك المحلية المتعاونة مع وزارة المالية في ضخ وإتاحة مرتبات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بداية من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، وفق جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بهدف تقليل التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية عام 2019، وهو ما يتوافق مع خطة الدولة والجهود المبذولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية.

وزارات وهيئات بدأت صرف المرتبات

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بدأ موظفو وزارات البترول والصحة والهجرة والداخلية وقطاع الأعمال العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والقوى العاملة والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والطيران المدني والسياحة والبترول والآثار والتنمية المحلية.

وطبقا لجدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 يصرف عمال وموظفو الهيئات والمؤسسات مثل شؤون مجلس النواب والأزهر والأوقاف ومؤسسة الرئاسة ودار الإفتاء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 أيضاً حتى نهاية الأسبوع الحالي.