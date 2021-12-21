غدا.. صرف مرتبات ديسمبر 2021 لـ 5 ملايين موظف بالدولة

يستعد 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بداية من غدٍ الأربعاء وحتى يوم الخميس المقبل الموافق لـ 23 ديسمبر الحالي.

وحدد كتاب دوري صادر عن وزارة المالية الشهر الماضي، عمليات وآليات صرف مرتبات شهر ديسمبر الحالي على مدار يومين تبدأ الأربعاء وتنتهي الخميس من الأسبوع الحالي في حين حدد الكتاب الدوري ثلاثة أيام في الأسبوع المقبل لصرف المرتبات لجميع العاملين بالوزرات والجهات والإدارات والمديريات التابعة للجهاز الإداري للدولة ممن لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في يومي الأربعاء أو الخميس تبدأ من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الحالي وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ليوم 28 من نفس الشهر.

وأخطرت وزارة المالية في الكتاب الدوري كل الوزارات والجهات والإدارات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة بضرورة إخطار العاملين لديهم بمواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 منعاً للتزاحم والتكدس.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وشدد الكتاب الدوري على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا خصوصاً أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل في تغذية الماكينات المنتشرة في ربوع الجمهورية بمرتبات الموظفين لتكون جاهزة منعاً لتكدس وتزاحم الموظفين على الماكينات.

وتبدأ وزارة الصحة والسكان والداخلية والسياحة والبترول والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والآثار والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتربية والتعليم والتعليم الحالي والتنمية المحلية والخارجية والمالية والتموين والتجارة الداخلية والطيران المدني والإنتاج الحرب والأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل في صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للموظفين والعمال لديها.

كما تبدأ الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية وقضايا الدولة، بالإضافة إلى الموظفين بدار الإفتاء والأزهر الشريف وشؤون مجلس النواب والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.