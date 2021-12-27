ندوة بنقابة المهندسين: 4 أنظمة رشاشات متعددة لمكافحة الحريق

استكملت شعبة الهندسة الميكانيكية برئاسة المهندس الاستشاري عادل درويش، اليوم، محاضرات دورة مكافحة الحريق، التي تأتي ضمن سلسلة دوراتها التدريبية المجانية، بحضور المهندس الاستشاري سامي ترك عضو الشعبة، ومنسق المحاضرات، حيث ألقى المهندس حاتم صادق- أستاذ مكافحة الحريق بكلية الهندسة جامعة حلوان، محاضرة عن «أنظمة الرشاشات المتعددة».

تدريب شباب المهندسين على مكافحة الحريق

وقالت نقابة المهندسين في بيان لها اليوم، إن المهندس الاستشاري سامي ترك، ألقى كلمة افتتاحية تقدم فيها بالشكر والتقدير للدكتور حاتم صادق، لإصراره على الحضور وإلقاء المحاضرة، بعد تعافيه من وعكة صحية مؤخرا، وحرصه على مواصلة تدريب شباب المهندسين، واطلاعهم على تشغيل أحدث أنظمة مكافحة الحريق العالمية، وكيفية التحكم فيها.

وشرح المهندس حاتم صادق، أنظمة الرشاشات المتعددة، التي من بينها الأنظمة الرطبة، والجافة، والغمر الكلي، والرغوة، إضافة إلى شرح أحدث نظام مستخدم في العالم وهو الضباب المائي منخفض ومرتفع الضغط.

تطبيق نظام الضباب المائي في أنفاق الإسماعيلية

كما ألقى صادق الضوء على كيفية تطبيق نظام الضباب المائي في أنفاق الإسماعيلية والتي افتتحها رئيس الجمهورية العام الماضي ويعد أحدث نظام على مستوى العالم في تأمين الأنفاق، مشيرًا إلى أنه سيتناول في محاضرته الأسبوع القادم، الحسابات الهيدروليكية ومناقشة المتدربين فيما تم شرحه استعدادًا لإجراء الاختبارات.

من ناحية أخرى عقدت شعبة الهندسة الكهربائية، ورشة عمل مجانية لعدد 50 متدربًا من شباب المهندسين، عن محطات الخلايا الشمسية (introduction to solar system).

وبحسب بيان للنقابة، شرح المحاضر المهندس يحيى عثمان- من شركة سولار سوليوشن- مقدمة عن المحطات المتصلة بالشبكة وغير المتصلة بالشبكة.

وتطرق عثمان لشرح المكونات المستخدمة وطريقة الربط بين المكونات، وللوصول لأعلى إنتاجية، كما أوضح طريقة تصميم المحطة باستخدام برنامج (PV syst).شارك في ورشة العمل المهندس عادل عبدالعاطي، عضو لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية، والمهندس علي عبدالنبي، مدير التدريب بشركة «طيبة سولار».