نقابة المهندسين تنظم دورات مجانية عن نظم الخلايا الشمسية

عقدت لجنة التنمية المستدامة، برئاسة المهندس الاستشاري حسن عبدالعليم، أمين عام نقابة المهندسين، الجزء الثاني من فعاليات الدورة التدريبية المجانية لتدريب المجموعة الثانية على «أساسيات نظم الخلايا الشمسية المتصلة على الشبكة»، بالتعاون مع «مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV»، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبحسب بيان أصدرته نقابة المهندسين، اليوم، فإنه شارك في حضور الدورة، المهندس محمد كامل- مقرر لجنة التنمية المستدامة، والدكتورة كاميليا يوسف- استشاري جهاز تنظيم الكهرباء ومحاضر الدورة التدريبية، والمهندس محمد عبد المنعم- عضو لجنة التنمية المستدامة ومنسق الدورة التدريبية.

في كلمته الافتتاحية، أثنى المهندس حسن عبدالعليم، على الجهد الذي بذله أعضاء لجنة التنمية المستدامة، والمشاركون في الدورة التدريبية، لصقل معلومات وتدريب شباب المهندسين، كما وجه التحية للمهندسين المتدربين على حرصهم في الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الطاقة الشمسية، مختصًا أبناءه المهندسين المتدربين من المحافظات المختلفة.

ملف الطاقة والخلايا الشمسية

كما أكد الأمين العام، أن مصر أبهرت العالم، بما حققته في ملف الطاقة مؤخرًا، وقال: «خلال سنوات قليلة، تحولت مصر من دولة تعاني من أزمة في الطاقة إلى دولة لديها وفر، لافتًا أن الدولة المصرية لديها إستراتيجية واعدة لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 45% حتى 2035».

وتابع: مصر تمتلك كنوزًا من الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وانضم إليها مؤخرًا طاقة الهيدروجين الأخضر، والأخير لو تم استخدامه في محطات توليد الكهرباء بدلا من الغاز، سيوفر على مصر ملايين الدولارات سنويًا.

من جانبه أكد المهندس محمد كامل مقرر لجنة التنمية المستدامة بنقابة المهندسين المصرية أن اللجنة تسير وفق الرؤية العامة للنقابة والمتوافقة مع الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وهي تأهيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج وفي القلب منهم مهندسي شعبتي كهرباء وميكانيكا، لمساعدتهم للالتحاق بالشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في إنشاء شركاتهم الخاصة وتدريبهم على كيفية عمل دراسة الجدوى والربحية لمشاريع الخلايا الشمسية، والاطلاع على مكونات حقيقية للأنظمة الشمسية.

وأشار إلى أن لجنة التنمية المستدامة ستقوم بعمل زيارة ميدانية عقب انتهاء الدورة التدريبية للمتدربين لمحطة الطاقة الشمسية بجمعية المهندسين المصرية، موضحًا أنه تم تدريب 60 مهندسًا من حديثي التخرج تم تقسيمهم إلى مجموعتين.

نبذة عن تطور الطاقة الشمسية الكهروضوئية عبر التاريخ

كما أشار المهندس محمد كامل، أن برنامج الدورة التدريبية المجانية يتضمن نبذة عن تطور الطاقة الشمسية الكهروضوئية عبر التاريخ، والموقف العالمي من الطاقات المتجددة (شمسية، وكهروضوئية، وشمسية حرارية، ورياح)، وتنظيمات الطاقة الشمسية في مصر ونظرة عامة على آخر تطورات الطاقة الشمسية، وأنواع مشاريع الطاقة الشمسية في مصر، ومعرفة خطوات كيفية تسجيل شركة طاقة شمسية للربط على الشبكة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشدد على كيفية عمل الطاقة الكهروضوئية، وخصائص الخلية الشمسية، وتأثير درجة الحرارة، وشدة الإشعاع الشمسي على الخلايا الشمسية، وأنواع تكنولوجيا اللوحات الشمسية المختلفة، وتعريفات هامة خاصة بالطاقة الكهروضوئية، ومكونات الأنظمة الشمسية المتصلة بالشبكة، وتوضيح عملي على مكونات حقيقية، والتطبيقات المختلفة للأنظمة الشمسية الكهروضوئية.

ولفت إلى الأنواع المختلفة لنظم الأنظمة الشمسية، ومعاينة الموقع والمعلومات المطلوبة من العميل، ونبذة عن كيفية تصميم نظام شمسي منفصل عن الشبكة، وإجراءات الربط على الشبكة، والتعرف على قوانين وإجراءات استيراد مكونات المحطات الشمسية، وطرق التسويق والبيع والتعاقد على مشاريع الطاقة الشمسية، وكيفية عمل عروض فنية ومالية لمحطات الطاقة الشمسية.