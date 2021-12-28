«لو هتحتفل بالكريسماس».. اعرف طقس ليلة رأس السنة وتحذيرات الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة في ليلة رأس السنة، لافتة إلى أن الطقس سيكون يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر، مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تكون حالة الطقس شديدة البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

تفاصيل الطقس في ليلة رأس السنة

وتوقع خبراء الأرصاد، وفق بيان صادر عن الهيئة، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري على فتات متقطعة، بالإضافة إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية في البحر المتوسط.

وفيما يلي توقعات بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وفق بيان عن حالة الطقس صادر عن هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 31 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.