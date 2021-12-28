«الجمارك» تحبط محاولة تهريب 79 زجاجة خمور أجنبية بنحو 5 ملايين جنيه

نجحت إدارة مكافحه التهرب الجمركي بمحافظة القاهرة، في إحباط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الروحية دون دفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها، بالمخالفة للقانون، اقتربت من نحو 5 ملايين جنيه.

وقالت مصلحة الجمارك في بيان رسمي اليوم، إن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي في القاهرة، تمكنوا بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية «الخمور» الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

محل بيع خمور بالجيزة

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية في البيان، أنه بناء على معلومات سرية توافرت لدى إدارة التحريات، وضبط بقيام أحد محال بيع الخمور بمنطقة العمرانية بالجيزة، بالإتجار في المشروبات الكحولية «الخمور» الأجنبية الصنع، غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأوضحت الجمارك، أنه بناء على تلك المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة التحريات والضبط لتنفيذ المأمورية، بالتعاون مع إدارة العقيد هشام عبد الواحد بمباحث ولجنة التحريات والضبط، المكونة من نعمان أحمد وحسن فكري مديري الإدارات ومحمد عوض ومحمود الصاوي وأحمد ناصر رؤساء الأقسام، حيث تم ضبط عدد 79 زجاجة مشروبات كحولية «خمور» أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

تحرير محضر ضبط جمركي

وأشارت إلى أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عن الـ79 زجاجة، بلغت نحو 4 ملايين و789 ألفا و752 جنيها، ولفتت إلى أن عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 629 لسنة 2021 تحريات وضبط.

وأضافت «الجمارك»، أن صاحب الشأن تقدم بطلب للتصالح مع الإدارة، وسدد نحو 100 ألف جنيه على ذمة التصالح، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية، على إحكام الرقابة، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.