مزاد علني لبيع 53 لوط سيارات ودراجات بخارية بـ«الجمارك» غدا

تعقد مصلحة الجمارك، مزادا علنيا غدا الثلاثاء، لبيع 53 لوط سيارات ماركات وطرازات مختلفة، بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة، بجوار حديقة الفساط بالقاهرة.

ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الجمارك الرسمية على الإنترنت، تعرض مصلحة الجمارك مجموعة من السيارات التي جرى مصادرتها لصالح الخزانة العامة للدولة، ولم يلتزم أصحابها من المستوردين أو المواطنين، بسداد المستحقات والرسوم الجمركية عليها، أو المصادرة نتيجة مخالفات قانونية.

سيارات ودراجات ومواتير

وتبيع «الجمارك» غدا، أكثر من «53 لوط» لسيارات تتنوع بين ماركات بي أم دبليو وماتريكس وأودي وتويوتا وباجيرو وسيارات هيواندي أكسنت، وكرايسلر ودايو وفولكس وأفيو ومرسيدس وشيفرولية وبيجو ودودج وهامر، إلى جانب عدد كبير من الدراجات البخارية وعدد آخر من المواتير.

قيمة كراسة الشروط نحو 400 جنيه

تصل قيمة كراسة الشروط نحو 400 جنيه، وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بشارع التحرير بالدقي، وأعلنت «الجمارك» عن إمكانية معاينة السيارات والدراجات البخارية والمواتير بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي يوميا، وفقا لمواعيد العمل الحكومية، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

مستندات رسمية لدخول المزاد

وحددت مصلحة الجمارك، إحضار المواطنين الراغبين في دخول المزاد العلني عدد من المستندات الرسمية كشرط أساسي لدخول المزاد، أهمها بطاقة الرقم القومي سارية بالنسبة للأفراد العاديين والبطاقة الضريبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والتجار)، كما سمحت باصطحاب أشخاص من ذوي الخبرة في فنيات السيارات للمعاينة مع المواطن الراغب في دخول المزاد العلني.

رسوم دخول المزاد

واشترطت «الجمارك» بحسب الموقع الإلكتروني، بعد شراء كراسة الشروط دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد والإيداع بخزينة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، كتأمين مؤقت، يتم استرداده حال عدم الفوز بالمزاد العلني، ولا يمكن استرداد قيمة التأمين المؤقت، إلا بعد انتهاء جلسة المزاد.