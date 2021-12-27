مجلس السيادة السوداني يعطي الضوء الأخضر للبدء في إجراءات الانتخابات

ترأس رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الاجتماع الدوري للمجلس، الذي انعقد بالقصر الجمهوري اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

الاستعداد لإجراء العملية الانتخابية في السودان

وأكد مجلس السيادة في اجتماعه، الشروع في إجراءات العملية للانتخابات المقبلة، التي تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد، إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، التي تبدأ مطلع يناير المقبل، وتنتهي في يوليو 2023.

أهمية عملية الانتخابات

وأوضحت عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس، سلمى عبدالجبار، أنّ المجلس استمع إلى شرح مطول من المفوضية حول الإرث التاريخي للعملية الانتخابية بالبلاد، موصيا بالبدء في التوعية الانتخابية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية، والمواد الانتخابية.

وأضافت أنّ المجلس اطلع على تقرير مفصل حول الأوضاع بإقليم دارفور، قدمه عضو المجلس، الهادى إدريس، الذي كان في زيارة للإقليم استغرقت أسبوعين، وأمن المجلس على انعقاد اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بولايات دارفور قريبا، كما وجه المجلس، جهات الاختصاص بالتحري، حول ما يجري تداوله في الوسائط الإعلامية، بشأن حادثة الاغتصاب في حراك 19 من الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وفي سياق آخر، أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي ،عبدالباقي عبدالقادر الزبير، عمق ومتانة العلاقات التي تربط السودان بجمهورية مصر العربية،وأشاد عضو المجلس خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الاثنين، السفير المصري لدى السودان حسام عيسى ، بالمستوى المتطور الذي تشهده علاقات التعاون البلدين.

لقاء أخوي بين عضو مجلس السيادة والسفير المصري

وأوضح السفير حسام عيسى، فى تصريح صحفي، لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، أنّ اللقاء الذى وصفه بالأخوي، ركز على التنسيق الكامل والاتفاق على التعاون في المجالات التي يشرف عليها عضو مجلس السيادة خاصة مجالات الصحة والتعليم.