مجلس السيادة السوداني: عام 2022 سيشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة

قال مجلس السيادة السوداني، إن العام المقبل 2022، سيشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، مشيرا إلى أنه يجب أن يسبق ذلك سلاما واستقرارا للمساهمة في عودة النازحين واللاجئين.

وأوضح مجلس السيادة السوداني، أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة ويجب عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد، مضيفا أنه بدون أمن لا يمكن تحقيق تحول ديمقراطي في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدروها، غادرت مساء أمس السبت، الدفعة الثالثة من مصابي ثورة ديسمبر إلى مصر، لتلقي العلاج ضمن مبادرة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والذي تكفل بعلاجهم على نفقة القوات المسلحة.

وأوضح أحد المصابين، الدكتور موفق أبو عبيدة، في مؤتمر صحفي عقد بمطار الخرطوم، إن «البرهان قال لنا بالعربي الفصيح اتعالجوا وتابعوا حقكم بالقانون، وكل من أجرم في حقكم وحق الشعب السوداني سوف يعاقب بالقانون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان «سونا».

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في بيان، بمناسبة ثورة ديسمبر، إن توقيعه على الاتفاق السياسي الأخير مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لم يأتي تحت الضغط، بل جاء نتيجة لقناعة تامة منه أن الاتفاق سيؤدي إلى حقن دماء شباب وشابات السودان.

حمدوك: الاتفاق حمل فرصة لحماية منجزات تحققت على مدى العامين الماضيين

وأشار «حمدوك»، إلى أن الاتفاق السياسي حمل فرصة لحماية منجزات تحققت على مدى العامين الماضيين، وجدد رئيس الوزراء السوداني، دعوته لكل قوى الثورة بضرورة التوافق على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي، وينجز ما تبقى من أهداف الثورة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في تغريدة بمناسبة ذكرى الثورة السودانية الثالثة، إن واشنطن مستمرة بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني.