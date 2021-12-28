أسعار الدواجن اليوم.. الفراخ البلدي بـ38 جنيها والبيض بـ55

يحرص العديد من الأشخاص على البحث على أسعار الدواجن نظرا لأهميتها واستخدامهم لها في تحضير العديد من الوجبات والأطعمة المختلفة، ولما تمده للجسم من معادن وفيتامينات وينصح بتناولها العديد من الأطباء، حيث حافظت على استقرارها كعادتها منذ عدة أسابيع، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وفقا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في حديثه لـ«الوطن»، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن

سجلت الدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا في الأسواق، فيما وصلت أسعار الدواجن البلدي إلى سعر 38 جنيهًا، كما وصل ترواح سعر الكتكوت بين 6 إلى 8 جنيهات.

ويهتم العديد أيضا بأسعار البيض الأحمر والأبيض الذي سجل نحو 50 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، ويصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا وفق حجمه ونوعه إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم، ليتراوح مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 45 و48 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض وصل سعره إلى 32 جنيهًا.

ويصل سعر الرومي ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيهًا مذبوحًا مُكيسًا معبئًا، ويصل سعر الجوز من الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

ووفقا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق كما يلي

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا، كما بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا، وسجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا.