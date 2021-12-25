بورصة الدواجن اليوم السبت 25-12-2021 في مصر

ينصح الأطباء بتناول اللحوم البيضاء، حيث تتميز لحوم الدواجن بكونها غذاء لمعظم الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائيّة عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية كما أنها مصدرا غنيا للبروتين ومصدر للفيتامينات والمعادن، لذا يهتم الكثيرون من الراغبين بالشراء بمعرفة أسعار بورصة الدواجن.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم السبت، 25 ديسمبر 2021، وفقا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وتراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم لنحو 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا.

قال عبدالعزيز سيد، في حديثه لـ «الوطن» إن سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم سجل نحو 42.4 جنيه، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيُباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وجاءت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم ومشتقاتها، وفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، اليوم السبت، على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم إلى نحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.