أسعار الدواجن اليوم الاثنين 27-12-2021 في مصر

تواصل أسعار الدواجن استقرارها في السوق المحلية دون أي تغيرات بالارتفاع والانخفاض، وذلك بعد أن شهدت فترة من التذبذب في الأسعار على جميع المستويات، كما تواصل أسعار العلف استقرارها أيضًا عند سعر تراوح بين 8650 و8750 جنيهًا للطن، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الاثنين 27 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

ويقول الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في حديثه لـ«الوطن»، إنّ الدواجن البيضاء مستقرة في المزرعة عند سعر 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيهًا، مشيرًا إلى أنّ السعر العادل للدواجن في المزرعة 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر، فقد وصلت اليوم، في المزرعة إلى نحو 45 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 51 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم الإثنين، عند سعر تراوح بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ولفت «السيد» إلى أنّ أسعار السمّان تختلف باختلاف الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم، ليتراوح مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 33 و35 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 45 و48 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 22 و24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 28 و32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبالنسبة لسعر بيع الرومي اليوم، وصل في المزرعة إلى سعر تراوح ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيهًا مذبوحًا مُكيسًا معبئًا.

أسعار الحمام اليوم

أما الجوز من الحمام، وصل سعره إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.