أسعار الدواجن اليوم السبت 25-12-2021 في مصر

تحرص العديد من السيدات وربات المنازل على شراء اللحوم البيضاء وإدخالها في تحضير العديد من الوجبات، لذا يبحثون عن أسعار الدواجن بشكل يومي لمعرفة الأسعار وحساب الميزانية الخاصة بهم، والتي شهدت استقرار خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تعاود الارتفاع تزامنا مع أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة الوطن في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم السبت 25 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وفقًا لما كشفه الدكتور عبدالعزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة خلال حديثه لـ«الوطن» وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

قال عبدالعزيز السيد، إن أسعار الدواجن البلدي تراوحت في المزرعة ما بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، كما بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، نحو 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي الذي يباع في المزرعة سعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، بينما وصلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم، نحو 42.4 جنيه، فيما وصل البيض الأحمر إلى 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و48 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت سعر الكتاكيت في المزرعة اليوم السبت، بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ودائما ما تختلف أسعار السمان، وفقا للحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل سعر الجوز من الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 33 و35 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 46 و48 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 22 و24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 و30 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

تراوح سعر بيع الرومي، اليوم، في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيهًا مذبوحًا مكيسًا معبئًا.