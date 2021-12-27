الأزهر يدين تصديق الكيان الصهيوني على بناء 7300 وحدة استيطانية بالجولان

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تصديق الكيان الصهيوني على بناء 7300 وحدة استيطانية جديدة بهضبة الجولان المحتلة على مدى خمس سنوات، خلال اجتماعها بالأمس على أراضي مستوطنة «مافو ماحاة» في الجولان السوري المحتل، وذلك ضمن مخطط صهيوني لمضاعفة أعداد المستوطنين بالجولان المحتل خلال السنوات المقبلة.

انتهاك صارخ للقانون

وشدد مرصد الأزهر في بيان، على أن اغتصاب الأراضي العربية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي تحت الشعارات المزيفة بالتوسع في بناء المستوطنات هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة عام 1967، وأن تلك المخططات لا تقل خطورة عن تصاعد نطاق الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

الالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الانتهاكات الصهيونية، والضغط على الكيان الصهيوني للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية والتي تطلق على تلك الأراضي اسم «الجولان السوري المحتل».

وكان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أدان ما أوردته وسائل الإعلام العبرية الرسمية عن إصدار جيش الاحتلال الصهيوني تعليمات جديدة تسمح لجنوده في الضفة الغربية المحتلة بإطلاق الرصاص مباشرة تجاه الشباب الفلسطيني من راشقي الحجارة، الأمر الذي يمثّل تصعيدًا خطيرًا يستهدف حياة الفلسطينيين.

ولذلك كان قد طالب المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تحتم وقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه على الفور.

ولفت المرصد النظر إلى ضرورة حل المشكلة الأساسية لخلق هذا العنف ألا وهي الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين والعمل على إنهائه، بناء على جميع قرارات الأمم المتحدة وآخرها التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع عشر من ديسمبر الجاري بأغلبية ساحقة دعمًا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الصهيوني على الفور.