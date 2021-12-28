حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برح الأسد بالحيوية البالغة، ويميلون إلى الانشغال الدائم، كما يُعتقد أنهم طموحون، ومبدعون، ومتفائلون، وبمجرد تكريسهم لعملهم، فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم، وأفضل المناصب التي يمكن لهم الإبداع فيها هي أن يكونوا رؤساء أو إدارة الآخرين بقدر قليل من التحكم من رؤسائهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزلك الثالث يمنحك لباقة ودبلوماسية، ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الوضع الفلكي داعم .. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.