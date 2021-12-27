حظك اليوم برج الحوت الاثنين 27-12-2021 مهنيا وعاطفيا

دائمًا ما يحاول برج الحوت أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم للتركيز على إدارة أعمالك وأموالك.. تحسن التصرف وتخطط جيدا لبعيد.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان.. تبدو أكثر استعدادا للاقتراب ممن تحب، والوضع الفلكي يساعدك اليوم على اكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.