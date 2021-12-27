حظك اليوم برج الجدي الاثنين 27-12-2021 مهنيا وعاطفيا

أنثى برج الجدي يعرف عنها الانضباط والقدرة على التحكم بالنفس، تحب الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في وضع معاكس.. فلا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.